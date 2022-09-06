Небензя назвал фейком данные разведки США о закупке Москвой оружия у КНДР

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во вторник, 6 сентября, назвал фейком голословные заявления относительно приобретения Россией боеприпасов у Северной Кореи.

— Я не слышал об этом и думаю, что это очередной распространяемый фейк, — сказал российский дипломат журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченную информацию разведки Соединенных Штатов сообщила, что Москва якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Пхеньяна. По мнению журналистов, это говорит о том, что санкции якобы серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Россию обратиться за военными поставками к «странам-изгоям». Эти утверждения потом повторили и в Пентагоне.

27 июля стало известно, что Иран и Россия подписали соглашение о поставках иранского оборудования, проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских самолетов. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно чему число пассажирских рейсов увеличится до 35 в неделю.