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Режиссер Манский оказался в розыске МВД

Егор Провоторов
Общество
Режиссер Манский оказался в розыске МВД
30 церемония вручения премии «НИКА» / Фото: NECHAEVA

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск российского режиссера Виталия Манского по уголовной статье. Такая информация появилась в ведомственной базе розыска во вторник, 6 сентября.

— Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска — разыскивается по статье УК РФ, — говорится в записи, опубликованной в базе.

При этом статья, которая инкриминируется постановщику, в настоящий момент не указана. С большой долей вероятности, речь идет о правонарушении, соответствующем части 2 статьи 128.1 уголовного кодекса «Клевета в публичном выступлении». Максимальный срок лишения свободы по этой статье — два года, а штраф — до одного миллиона рублей.

Накануне журналистка Ксения Собчак сообщила, что режиссер Никита Михалков обвинил своего коллегу Манского в клевете. Ведущий программы «Бесогон» написал заявление в полицию, поводом для которого стали слова оппонента о том, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является Михалков, «воруется» более 85 процентов бюджета.

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