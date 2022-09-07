Режиссер Манский оказался в розыске МВД

30 церемония вручения премии «НИКА» / Фото: NECHAEVA

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск российского режиссера Виталия Манского по уголовной статье. Такая информация появилась в ведомственной базе розыска во вторник, 6 сентября.

— Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска — разыскивается по статье УК РФ, — говорится в записи, опубликованной в базе.

При этом статья, которая инкриминируется постановщику, в настоящий момент не указана. С большой долей вероятности, речь идет о правонарушении, соответствующем части 2 статьи 128.1 уголовного кодекса «Клевета в публичном выступлении». Максимальный срок лишения свободы по этой статье — два года, а штраф — до одного миллиона рублей.

Накануне журналистка Ксения Собчак сообщила, что режиссер Никита Михалков обвинил своего коллегу Манского в клевете. Ведущий программы «Бесогон» написал заявление в полицию, поводом для которого стали слова оппонента о том, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является Михалков, «воруется» более 85 процентов бюджета.