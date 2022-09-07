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В Госдуме готовят законопроект о маркировке вейпов, предупреждающей о их вреде

Егор Провоторов
Общество
В Госдуме готовят законопроект о маркировке вейпов, предупреждающей о их вреде
Фото: shutterstock

Партия ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке, предупреждающей о вреде вейпов и содержащей «устрашающие картинки» упаковке для них, заявил журналистам в среду, 7 сентября, заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Речь идет об изображениях, аналогичных тем, что размещаются на пачках сигарет, пишет РИА Новости.

— На вейпах нужно сделать то же самое, как минимум, чтобы четко указать, какие последствия могут быть от курения вейпов. Списком, — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, существующая сейчас маркировка вейпов не выдерживает критики. Курительные устройства воспринимаются и продаются в качестве «безопасной игрушки для молодежи».

Леонов уточнил, что подобные законодательные изменения в настоящий момент прорабатываются, однако отметил, что ЛДПР выступает за полный запрет вейпов и ограничение их продажи.

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