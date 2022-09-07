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Генпрокурор РФ заявил об освобождении бизнеса от 60 процентов внеплановых проверок

Егор Провоторов
Экономика
Генпрокурор РФ заявил об освобождении бизнеса от 60 процентов внеплановых проверок
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российская прокуратура отказывает в проведении 60 процентов внеплановых проверок бизнеса контролирующими органами. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в ходе встречи с бизнесменами на площадке «Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства».

Глава надзорного ведомства назвал действенной мерой снижения давления на предпринимателей установленный кабмином мораторий на проверки бизнеса. По его словам, было важно не допустить сбоев реализации этого моратория.

— В результате последовательного и принципиального подхода доля отказов прокуроров в согласовании внеплановых проверок в этом году в целом по стране достигла 60%, а в Дальневосточном макрорегионе отклонено три четверти соответствующих инициатив контролеров, — заметил Краснов.

По его словам, под надзором прокуратуры прекращены и аннулированы все плановые контрольные мероприятия в отношении объектов предпринимательства, которые не создают угрозу жизни и здоровью граждан.

По указанию генпрокурора согласование всех проверок бизнеса поднято на максимально высокий уровень — теперь подобные решения могут принимать только руководители прокуратур регионов, пишет ТАСС.

В конце августа стало известно, что прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела об убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной.

Бизнес Проверки Прокуратура Игорь Краснов
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