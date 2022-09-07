Владислав Овчинский: В Москве построят предприятие по производству приправ и специй

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Производитель приправ и специй построит свой первый в Москве производственный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Для этого город передаст инвестору в аренду без торгов земельный участок в Молжаниновском районе. Соответствующее решение было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Производственный комплекс площадью 14,4 тысячи квадратных метров расположится на участке общей площадью 1,2 гектара. Планируемый объем инвестиций в строительство первой очереди объекта составляет 750 миллионов рублей. Производственные мощности предприятия позволят увеличить объем выпускаемой продукции на 25 процентов — до 500 тонн в год. Благодаря реализации проекта в городе появится более 100 новых рабочих мест, — рассказал Владислав Овчинский.

Более 200 предприятий пищевой промышленности, которые работают на территории города, производят напитки, хлеб, снеки, сладости, молочную, рыбную и мясную продукцию, а также свежие овощи и многое другое.

В рамках антикризисных мер поддержки бизнеса правительство Москвы приняло решение о предоставлении в аренду земли для развития производств на территории столицы по ставке один рубль в год. Льготная ставка распространяется на весь срок действия договоров. Это позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции. Сегодня заключено семь таких договоров.