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Зона для активного и спокойного отдыха появится в Битцевском лесу

Александр Афонин
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Зона для активного и спокойного отдыха появится в Битцевском лесу
Фото: http://mospriroda.ru
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

На территории Битцевского леса появится рекреационный центр «Спортивный ландшафт», который разместят на месте гаражей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду 7 сентября.

— Согласно функциональному зонированию территории участок расположен в физкультурно-оздоровительной и спортивной зонах, здесь можно создавать площадки для спокойного и активного отдыха, а также игр с детьми, — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Он добавил, что на месте будущего рекреационного центра будут обновлены покрытия дорожек, установлены скамейки, урны, а также оборудуют детские и спортивные площадки. Там москвичи смогут заняться функциональным тренингом, воркаутом, панна-футболом и многим другим, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня все горожане имеют возможность заняться физкультурой в новых спортивных комплексах. По его словам, в этом году в городе появилось 14 новых спортивных объектов.

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