Владислав Овчинский: Более 1,2 тысячи учащихся столичных вузов встретятся на спартакиаде «Моспром-2022»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Завершилась регистрация на участие в спартакиаде «Моспром-2022» среди учащихся технических вузов и колледжей города. За выход в полуфинал главного спортивного события для промышленников сразятся свыше 1,2 тысячи студентов. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В этом году мы поменяли правила участия в состязаниях. В каждом виде спорта от одного учреждения можно заявить более одной команды, что значительно увеличивает шансы на победу. Кроме того, теперь бороться за призовые места могут не только студенты технических вузов, но и учащиеся филиалов и учреждений среднего профессионального образования, входящих в структуру вуза. Так, по результатам регистрации за звание лучших будут соревноваться более 1,2 тысячи человек. Среди них представители 17 высших учебных заведений и 4 колледжей города, — рассказал Владислав Овчинский.

Баскетбол 3х3 оказался одним из самых востребованных видов спорта в этом сезоне: на него записались свыше 50 команд. Студенты серьезно настроены одержать победу в этой дисциплине. Например, команды российского технологического университета МИРЭА для этого тренируются три раза в неделю, а команды национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» готовит сотрудник университета — доцент кафедры физического воспитания со стажем более 40 лет.

Лидер 2021 года — волейбол — в этом году сместился на вторую позицию. За выход в полуфинал поборются 30 команд.

Тройку лидеров замыкает настольный теннис, в него сыграют около 20 команд.

Отборочные соревнования среди студентов пройдут 10 сентября на городских спортивных площадках.

Всего студенты будут состязаться в 10 дисциплинах: мини-футболе, баскетболе 3х3, волейболе, настольном теннисе, шахматах, хоккее, легкой атлетике, киберспорте, бильярде и плавании.

Полуфинальные игры спартакиады состоятся 17 сентября, а финал — 24 сентября в «Лужниках».