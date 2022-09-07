Метеоролог рассказал, что спасло урожай от засухи в 2022 году

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Августовская засуха не оказала влияния на урожай, потому что обильные осадки были весной и в июне. Они позволили почве накопить влагу. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт отметил, что в этом году в летний период в Европе наблюдалась аномальная жара. Было зафиксировано несколько температурных рекордов выше плюс 40 градусов.

Шувалов также отметил, что на юго-западе США экстремально засушливые условия наблюдаются более 2,5 года — они называют это мегазасухой. Здесь уровень воды в водохранилищах упал до небывало низкого уровня.

— Нас спасло и дало возможность вырастить урожай то, что у нас было обильное, хорошее увлажнение весной и в июне. Вот это дало возможность посевам набрать силу, и засушливые условия в августе уже не влияли на урожай, — пояснил Шувалов в комментарии НСН.

Ранее сообщалось, что британские фермеры столкнулись с сильной засухой и аномальной жарой, что испортило внешний вид овощей и фруктов, передает «Царьград».

До этого миколог Михаил Вишневский рассказал, можно ли собирать грибы после продолжительной засухи.