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Климатолог Семенов рассказал о влиянии глобального потепления на регионы России

Ирина Игнатенко
Общество
Климатолог Семенов рассказал о влиянии глобального потепления на регионы России
Фото: Pixabay

Глобальное потепление, которое наблюдают ученые со всего мира, по-разному отразится на отдельных регионах России. О возможных вариантах развития событий рассказал научный руководитель Института глобального климата и экологии им. академика Ю.А Израэля Сергей Семенов.

Специалист пояснил, что Россия захватывает несколько климатических зон. Поэтому потепление в разных частях страны будет ощущаться по-разному.

— Конечно, освобождение в значительной степени ото льда Северного морского пути — это положительный эффект, если там можно наладить нормальное торговое судоходство, то это будет всем выгодно и в первую очередь России, — отметил климатолог в комментарии ФАН.

При этом эксперт добавил, что глобальное потепление чревато лесными и торфяными пожарами. Кроме того, отрицательный эффект возникнет из-за прогревания почвы в районах многолетней мерзлоты. В этом случае ослабляется и уменьшается надежность фундаментов жилых зданий, технических сооружений.

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