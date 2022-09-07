Список кандидатов в муниципальные депутаты представили на mos.ru

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Благодаря обновленному спецпроекту о выборах депутатов муниципальных образований на mos.ru, москвичи смогут рассмотреть способы голосования, новинки этого года, а также уточнить избирательный округ, кандидатов и условия голосования. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

На выборах, которые пройдут с 9 по 11 сентября смогут проголосовать жители всей столицы, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО, а все района города разделены на избирательные округа.

При этом горожане смогут выбирать от трех до пяти кандидатов — это зависит от числа жителей в избирательном округе. Изучить список кандидатов в депутаты можно в специальном разделе проекта, указав в поле поиска адрес регистрации.

Избирательные участки будут работать с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00, а принять участие в онлайн-формате можно будет с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году впервые будут использоваться электронный список и упрощенный формат электронного голосования. Более половины избирателей на предстоящих муниципальных выборах в Москве выразили готовность отдать голос онлайн. Среди респондентов от 30 до 44 лет таких 37 процентов, в возрасте от 45 до 59 лет — 32 процента.