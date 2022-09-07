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Двенадцатилетний мальчик умер в гипермаркете при загадочных обстоятельствах

Степан Жирнов
Происшествия
Двенадцатилетний мальчик умер в гипермаркете при загадочных обстоятельствах
Фото: depositphotos

12-летний мальчик умер в гипермаркете в Оренбургской области. Об этом стало известно в среду, 7 сентября.

По имеющейся информации, трагедия произошла во вторник, 6 сентября. В одном из гипермаркетов города Орска в объектив камеры видеонаблюдения попал мальчик, который шел по магазину шатаясь, после чего потерял сознание и упал на пол. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть ребенка.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Местные жители утверждают, что видели, как ребенок бегал по магазину с друзьями, сообщили на сайте «Урал56.ру». Однако официального подтверждения этой информации нет.

Для выяснения обстоятельств трагедии сотрудниками СК изъяли кадры с камеры видеонаблюдения. Назначены необходимые экспертизы. На место происшествия приехал лично руководитель орского Следственного комитета.

23 августа трагедия случилась в Подмосковье — ребенок погиб из-за упавшей детской горки.

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