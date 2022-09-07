Сотрудники ДПС в Москве доставили в роддом беременную женщину со схватками

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Сотрудники ДПС по Северному административному округу доставили беременную женщину со схватками в роддом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в среду, 7 сентября.

Уточняется, что к инспекторам на Дмитровском шоссе обратился водитель. Мужчина заявил, что у его беременной супруги начались схватки и он опасается не успеть довезти ее до больницы.

Госавтоинспекторы пересадили женщину в патрульный автомобиль и, включив специальные звуковые и световые сигналы, в течение 15 минут доставили ее в роддом, где она была передана врачам. На следующий день стало известно, что на свет появилась девочка. Позже родители рассказали, что девочку назвали Аделина, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции.