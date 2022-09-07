Apple представила новые смартфоны серии iPhone 14

Фото: YouTube / Apple

Компания Apple в ходе осенней презентации продемонстрировала новые смартфоны линейки iPhone 14.

Стоимость нового iPhone 14 достигает 799 долларов, а версии Plus — 899. Дисплей модели Plus достигает 6,7 дюйма, тогда как обычного — 6,1.

Уточняется, что каждая камера iPhone 14 имеет по 12 мегапикселей. Она захватывает на 49 процентов больше света при съемке в недостаточных условиях освещения.

Смартфон также получит поддержку спутниковой связи в ноябре 2022 года. Однако доступна она будет пока только на американском рынке.

Кроме того, корпорация презентовала Pro версии новых смартфонов, в которых была изменена «челка». Разработчики приложений смогут выносить на нее необходимую информацию.

Также iPhone 14 Pro получил новый процессор — A16 Bionic. Он обладает шестью ядрами и потребляет энергию на 20 процентов меньше самых мощных ядер.

Предзаказы нового поколения iPhone в России стартовали еще 30 августа в торговой сети «М.Видео». Для оформления предзаказа покупателям предлагалось оплатить сертификат номиналом 50 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что смартфоны iPhone, ввезенные в Россию по параллельному импорту, подешевели на 30 процентов. Так, iPhone 13 Pro Max на 128 гигабайт с начала августа стал стоить почти на 20 тысяч меньше, а та же модель на один терабайт памяти подешевела почти на 70 тысяч рублей — до 179 990 рублей.