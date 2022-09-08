Вместо устаревших площадок появились современные детские игровые комплексы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Пресненский район — один из самых густонаселенных. Сегодня здесь проживают более 128 тысяч москвичей. В их числе — врач общей практики городской поликлиники №220 Ольга Леонова.

Ольга Валерьевна Леонова живет в Пресненском с самого рождения. Помнит, каким был район многие годы назад. Конечно, большинство детских воспоминаний у нее остались приятные.

— Помню детские площадки, на которых я гуляла вместе с друзьями, набережную, где мы любили проводить время вместе с родителями, — поделилась она.

Родной двор Ольги был тогда особым местом. Ведь и люди, казалось, были тогда совсем другие.

— Все соседи друг друга знали, — говорит она. — Часто на праздники, дни рождения и даже свадьбы, как сейчас помню, все собирались в нашем дворе и отмечали. Сегодня, признается врач общей практики, она мало знает своих соседей. Но и ритм жизни сильно изменился: все происходит фактически на бегу.

— Да и старое поколение уходит, много теперь тех, кто снимает жилье в нашем районе или купил квартиру недавно, — пояснила она. — Конечно, не хватает того дворового уюта, но понимаю, что сейчас все иначе, и так везде.

Долгие годы Пресненский район никак не менялся. И даже те самые детские площадки, которые так хорошо помнит Ольга из своего детства, оставались на своих местах. Конечно, со временем они стали старыми и небезопасными для детей.

— За последние годы у нас появилось много новых детских площадок. Это замечательные современные комплексы, на которых теперь играют мои дети, — рассказала она.

Немало в Пресненском районе было и промышленных предприятий, загрязняющих экологию города. Сейчас большая часть заводов закрылась, на их месте создают жилье, инфраструктуру, рабочие места. В целом, район сильно преобразился. Стал гораздо комфортнее для жителей.

— По программе «Мой район» у нас благоустроили улицы, дворы, стало чище, опрятнее. Выхожу теперь из подъезда в теплое время года, а вокруг цветочки глаз радуют, деревья новые высажены, кустарники. Раньше я с родителями сама цветы сажала около дома, а теперь этим занимаются профессионалы, — поделилась Ольга Леонова.

Знаковым объектом Пресненского района является Московский зоопарк. Ольга Валерьевна, конечно же, не раз была там в детстве.

— Это всегда была особенная радость — пойти с родителями в зоопарк. Он сильно изменился с тех пор, животных стало больше, появились новые интересные павильоны и даже панды — с удовольствием и сейчас посещаю это место. Тем более, что оно недалеко от дома, — добавила врач общей практики.

Стало гораздо лучше в районе и с транспортной доступностью. По словам Ольги, раньше было довольно трудно добираться до метро.

— Теперь у нас ходят современные электробусы, при чем маршрутов очень много разных. А еще у нас появилось Московское центральное кольцо — сразу две станции «Шелепиха» и «Деловой центр». Так что теперь метро, можно сказать, еще ближе к дому. МЦК мне очень нравится, частенько езжу на нем на работу, — уточнила Ольга.

К слову, работает москвичка в своем же родном районе. Головное здание поликлиники №220 находится в Пресненском. Врач общей практики говорит, что один из филиалов медучреждения недавно открылся после капитального ремонта по новому московскому стандарту.

— Сама я там еще не была, но отзывы коллег восторженные. Хочется, конечно, чтобы и у нас здание так отремонтировали по-современному, — поделилась она.

В свободное время на прогулки Ольга Леонова ездит в Филевский парк. А еще любит пройтись по центральным улицам, полюбоваться памятниками архитектуры. Москвичка признается, что очень любит свой район и центральный округ.