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Источник в МИД Казахстана: Украинский посол покинул Нур-Султан по требованию властей

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Источник в МИД Казахстана: Украинский посол покинул Нур-Султан по требованию властей
Фото: depositphotos

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинул город Нур-Султан по требованию властей республики. Об этом сообщил источник в МИД Казахстана в четверг, 8 сентября.

— Украинский посол-бандеровец, призывавший «убивать русских», по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву, — заявил источник.

При этом официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что Врублевский находится в отпуске, передает ТАСС.

23 августа посла Украины в Казахстане вызвали в МИД республики в связи с призывом убивать русских. В дипломатическом ведомстве республики подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы и несовместимы с деятельностью посла иностранного государства.

До этого в соцсетях появилось видео, на котором украинский посол в Казахстане Петр Врублевский заявил, что киевский режим стремится «убить как можно больше русских».

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