На ВЭФ обсудили культурный код Восточной России

Фото: Пресс-служба РМГ

На площадке Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, состоялся круглый «Восточная Россия — культурный код опережающего развития?». Его организатор — «Русская Медиагруппа» — предложила создать единый маркетинговый центр по продвижению Дальнего Востока.

В сессии приняли участие управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, зампредседателя правления Федерации креативных индустрий Вероника Пономарева, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий и другие эксперты.

По словам спикеров, огромную в продвижении роль могут сыграть креативные индустрии: создание на территории региона крупных культурных центров, проведение массовых мероприятий. Еще один необходимый инструмент — грамотное информирование и продвижение. Причём не только среди туристов, но и среди людей, задействованных в развитии сектора.

«Синтез федеральных компетенций и инвестиции в локальные таланты сформируют взаимное проникновение новой и старой дальневосточной культуры и большой великой традиции, русского кода. Также мы предлагаем создать единый маркетинговый центр по продвижению Дальнего Востока при Корпорации развития Дальнего Востока и Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, который позволит консолидировать усилия медиа, креативных индустрий, бизнеса, волонтёров для популяризации информации об этом крае в стране», — рассказал модератор дискуссии, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Одной из главных тем дискуссии стала возможность создания на Дальнем Востоке филиалов крупнейших культурных центров, которые должны стать местом притяжения не только туристов из России и из-за рубежа, но и востребованной площадкой для местных жителей. Одним из них станет музейный центр на сопке Орлиное гнездо, где в 2024 году откроется филиал Третьяковской галереи.