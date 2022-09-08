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Путин разрешил подсанкционным банкам исполнять валютные обязательства в рублях

Георгий Соланович
Общество
Путин разрешил подсанкционным банкам исполнять валютные обязательства в рублях
Фото: Администрация президента РФ

Российские банки, попавшие под санкции Запада, смогут исполнять свои обязательства по валютным депозитам перед своими клиентами в рублях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, 8 сентября.

— Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами <...> введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, <...> признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пересчет иностранной валюты в рубли будет производиться по официальному курсу Центробанка РФ на день исполнения обязательств, отмечается на сайте.

26 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию, хоть сами ощущают «негативную отдачу» от ограничений. По его словам, санкции приводят к расшатыванию международной экономической и торговой систем и нарушению «привычных связей».

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