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Капитальный ремонт дома 1950 года постройки в районе Аэропорт завершится осенью

Лейла Алиева
Город
Капитальный ремонт дома 1950 года постройки в районе Аэропорт завершится осенью
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Россия, Москва, Часовая улица, 17 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты завершают ремонтные работы по обновлению дома № 17 на улице Часовой в столичном районе Аэропорт. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Уточняется, что вначале специалисты промыли фасад и отбили отслаивающиеся части штукатурного слоя. После этого заделали трещины специальным строительным раствором и обработали поверхности современными антигрибковым и антисептическим составами.

Далее осуществлялись работы по приведению в порядок штукатурного слоя и восстановлению архитектурных элементов. Затем поверхность фасада окрасили, а завершающим этапом станет замена отливов и навеска новых труб наружного водостока.

Кроме того, была произведена замена всех изношенных стропил, обрешетки и кровельного покрытия. Все работы планируется завершить осенью этого года.

Еще один комплексный капремонт дома с куполом в Хамовниках завершится в ноябре. Здание, построенное в 1915 году, расположено по адресу 4-й Ростовский переулок, строение 2.

Москва Капитальный ремонт Район Аэропорт
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