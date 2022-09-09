Диана Гурцкая проголосовала на выборах мундепов при помощи голосового помощника

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Российская эстрадная певица и общественный деятель Диана Гурцкая проголосовала на выборах муниципальных депутатов в столице. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

— В Общественном штабе онлайн проголосовала Диана Гурцкая, член Общественной палаты РФ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Гурцкая проголосовала при помощи специального функционала для слепых и слабовидящих людей.

На столичных выборах работает более 15 тысяч наблюдателей. Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, на местах проведения задействованы группа разбора, мобильные группы, а также специалисты из видеоцентра.

Известно, что перед началом проведения голосования с 06:00 пятницы, 9 сентября, были совершены попытки взломов на системы электронного голосования с использованием метода подбора паролей. Однако система успешно отразила все кибератаки.