Общественный штаб: Более 15 тысяч наблюдателей работают на выборах в столице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На столичных выборах муниципальных депутатов работают больше 15 тысяч наблюдателей. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев в пятницу, 9 сентября.

— Выборы в городе начались. У нас на каждом участке есть независимые наблюдатели — порядка 10 тысяч наблюдателей от Общественной палаты города, но есть еще наблюдатели от политических сил, от политических партий, их тоже довольно много — всего более 15 тысяч наблюдателей, которые находятся на всех избирательных участках, — отметил Ковалев.

По словам руководителя, на месте проведения задействованы группа разбора, мобильные группы, а также специалисты с видеоцентра. При этом системы функционируют в штатном режиме.

В Москве стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Так, москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом уточняется, что цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.