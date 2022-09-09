Юлианна Караулова подарила элитную квартиру годовалому сыну

Фото: vk/yulianna_karaulova

Певица Юлианна Караулова решил подарить своему годовалому сыну элитное жилье в столице. Такую покупку она сделала малышу в честь его первого дня рождения, который состоялся этой весной.

— Я вам про подарок не рассказывала и вот решилась. Потому что пришло время ремонта. Хочу посоветоваться. Кто-то делает сейчас? Какова ситуация? Стоит ли начинать? Или может есть смысл отложить? Я немножко в панике, — поделилась она с подписчиками.

Новые апартаменты с панорамными окнами и высокими потолками пока еще в черновом виде, однако поклонники певицы уже пытаются угадать, где расположена эта квартира.

По словам шоумена Ивана Чуйкова, новостройка находится недалеко от квартиры самой Юлианны, передает StarHit.

В начале мая артистка отметила свой день рождения. В эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» она рассказала о своих успехах, комплексах, денежных потерях и планах. Она отметила, что главным достижением за последний год является рождение сына Александра. Данное событие, по словам певицы, затмило все остальные.