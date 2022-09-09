Вселенная заметила ваши усилия: ясновидящая раскрыла нумерологические секреты числа 9

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Число 9 является очень мощным, символизирует завершение одного цикла, чтобы люди могли подготовиться к началу следующего. Это символ непрерывных концов и новых начал жизни. Число 9 — последнее из однозначных чисел (которые в нумерологии называются кардинальными) и самое высокое по значению, это олицетворение возраста и знаний. Нумерологическими секретами с «Вечерней Москвой» поделилась ясновидящая Кажетта.

— Оно появляется в вашей жизни, когда вы обладаете достаточным жизненным опытом, чтобы взять на себя ответственность за свою судьбу. Если вы собираетесь принять судьбоносное решение и жаждете поддержки, появление числа 9 в качестве знака — верный признак того, что высшие силы вмешиваются в вашу жизнь, чтобы помочь вам. Вселенная готова помочь вам стать лучшим человеком, потому что заметила ваши усилия! Вы на верном пути, и у вас все получится. Теперь, когда вы приобрели достаточно опыта, пришло время перейти на новый уровень, — рассказала Кажетта.

Люди, родившиеся 9-го числа, полны решимости, добавила ясновидящая. Они всегда выполняют обещания и отвечают за свои слова, наслаждаются жизнью с легкостью. Такие люди могут вести за собой других, обладают лидерскими качествами и становятся лучшими наставниками в любом обучении.

— 9-й день каждого месяца считается довольно успешным в нумерологии. Денежная прибыль растет, хотя время, проведенное на рабочем месте, тоже. Расширяются наши связи с другими профессионалами, партнерами, коллегами и начальством. Возрастает понимание коммерческой деятельности. В личной жизни удается изложить свою точку зрения с полной уверенностью и ясностью. В семье царит гармония. Может зародиться новая влюбленность, — добавила Кажетта.

Ясновидящая также отметила, что у людей, связанных с числом 9, сегодня, 9 сентября, будет особенно благоприятный день.

— Вы будете позитивны как в профессиональной, так и в личной сфере. В бизнесе будет наблюдаться импульс. Будут достигнуты важные цели. Сохраняйте концентрацию в профессиональных вопросах. Отношения с близкими улучшатся. Финансовые дела порадуют, — подчеркнула она.

Сентябрь 2022 года станет очень рефлексивным месяцем, когда нам следует вернуться к прошлому, решить старые вопросы или оценить, нуждается ли прошлый опыт в переосмыслении. Сентябрь также приносит равноденствие, которое является временем поиска баланса и гармонии. О самых неудачных днях сентября «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта.