Чернышенко рассказал о старте работы национального центра развития ИИ

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Национальный центр развития искусственного интеллекта (ИИ) начал работать при правительстве России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу, 9 сентября.

— Центр станет одним из инструментов реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной президентом Владимиром Путиным, а также мероприятий федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика», — отметил он.

Чернышенко добавил, что центр будет проводить отбор эффективных ИИ-решений для государства, бизнеса и науки, а также производить мониторинг ключевых показателей развития отрасли, а также экспертизу официальных документов в области национального регулирования сферы.

Также вице-премьер отметил, что центр продолжит развивать национальный портал в сфере ИИ — ai.gov.ru, а также выступит организатором международного форума по вопросам применения этики искусственного интеллекта.

Набор на курсы в области искусственного интеллекта с государственной поддержкой продлен до 14 сентября. Государство софинансирует до 85 тысяч рублей на обучение на курсах стоимостью до 110 000 рублей. Оставшуюся часть слушатели могут оплатить самостоятельно либо за счет работодателя.