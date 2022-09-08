В России продлили набор на обучение в области искусственного интеллекта с господдержкой

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Набор на курсы в области искусственного интеллекта с государственной поддержкой продлен до 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Национальные приоритеты». Согласно правилам программы, государство софинансирует до 85 тысяч рублей на обучение на курсах стоимостью до 110 000 рублей. Оставшуюся часть слушатели могут оплатить самостоятельно либо за счет работодателя.

В программе принимают участие МГТУ им. Н.Э. Баумана, Университет ИТМО, Финансовый университета при Правительстве РФ, Томский государственный университет систем управления и корпорация «1Т».

Слушатели онлайн-курсов смогут выбрать такие специальности, как аналитик и инженер данных, архитектор в области искусственного интеллекта. Чтобы стать участником программы и получить софинансирование на обучение, необходимо подать заявку на сайте проекта, заполнить анкету и пройти профориентационную диагностику, выбрать программу и успешно сдать вступительное испытание.

Обучение стартует в сентябре 2022 года. В этом году обучение с господдержкой смогут пройти 2 375 человек.

Ранее в России началась регистрация на Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту для школьников 8–11-х классов.