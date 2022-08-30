Регистрация на Всероссийскую олимпиаду по нейросетям для школьников стартует 1 сентября

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Регистрация на Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту для школьников 8–11-х классов стартует 1 сентября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России во вторник, 30 августа.

— Все мы видим, как искусственный интеллект помогает нам в самых разных отраслях, как он меняет нашу жизнь. Это передовое направление развития цифровых технологий, и здесь требуются лучшие кадры, — сказал директор департамента, сопредседатель организационного комитета Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту Андрей Горобец.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко добавил, что сегодня наблюдается кадровый дефицит в сфере искусственного интеллекта. Отрасли не хватает порядка пяти тысяч человек.

Данная олимпиада проводится во второй раз. В период летних каникул проходил тренировочный этап соревнования. В нем приняли участие более 1,7 тысячи школьников.

Для подготовки участники могут воспользоваться учебными материалами на портале конкурса. Наиболее отличившиеся школьники получат памятные призы, среди которых цифровые сертификаты, экскурсии в офисы ведущих российских высокотехнологичных компаний, неформальные встречи с топ-менеджерами и так далее.

8 августа сообщалось, что в период с 28 сентября по 5 октября пройдет Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!». Для посетителей подготовили различные лекции, мастер-классы и многое другое.