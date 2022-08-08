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Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!» стартует 28 сентября

Александр Афонин
Общество
Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!» стартует 28 сентября
Фото: Пресс-служба проекта «Выходи решать!»

В период с 28 сентября по 5 октября пройдет Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!». Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе мероприятия.

— Контрольная для всех участников будет проводиться на технологической платформе VK для онлайн-соревнований, чемпионатов и олимпиад — All Сups. Благодаря единой платформе принять участие можно будет из любой точки планеты, — говорится в сообщении.

Открытие контрольной состоится 28 сентября на площадке Yota Arena. Для посетителей подготовили различные лекции, мастер-классы и многое другое. К участию приглашаются учащиеся школ и вузов, а также сотрудники компаний со всей России.

Принять участие может каждый. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте контрольной. В этом году организаторы ожидают более 100 000 участников.

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