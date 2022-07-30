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Собянин рассказал об успехах московских школьников на Международной олимпиаде по лингвистике

Анастасия Колоскова
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Собянин рассказал об успехах московских школьников на Международной олимпиаде по лингвистике
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные школьники показали высокие результаты на Международной олимпиаде по лингвистике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 30 июля.

Он уточнил, что соревнования проходили с 25 по 29 июля на острове Мэн.

— Абсолютным победителем был назван Артем Борисов из лицея «Вторая школа». Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства и Виктория Зубкова из школы «Летово» удостоились бронзовых медалей, — отметил глава города в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы поздравил победителей и пожелал им успехов. Также Собянин поблагодарил учителей, которые сумели привить ребятам любовь к наукам.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый лабораторный корпус городской онкологической больницы № 62.

На прошлой неделе стало известно, что учащиеся столичных школ завоевали золотые медали на международных олимпиадах по биологии и химии.

По итогам олимпиады по биологии, которая состоялась в Ереване с 10 по 18 июля, абсолютным победителем стал выпускник школы Центра педагогического мастерства Яков Коробицын. Еще одну золотую медаль завоевал Семен Шмаков, выпускник школы-интерната имени А. Н. Колмогорова.

Золотые медали в соревновании по химии получили москвичи Артем Гуляев, выпускник школы «Летово», и Виктор Кошлань, выпускник школы Центра педагогического мастерства.

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