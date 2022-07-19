Школьники из Москвы завоевали золотые медали на международных олимпиадах по биологии и химии

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Учащиеся столичных школ завоевали золотые медали на международных олимпиадах по биологии и химии. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 июля.

Соревнования по биологии проходили очно в Ереване с 10 по 18 июля, участие приняли учащиеся из 62 стран мира. По итогам олимпиады абсолютным победителем стал выпускник школы Центра педагогического мастерства Яков Коробицын. Еще одну золотую медаль завоевал Семен Шмаков, выпускник школы-интерната имени А.Н. Колмогорова.

Всего участники из России получили четыре награды высшего достоинства.

Фото: mos,ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Российские школьники продемонстрировали фантастический результат на Международной биологической олимпиаде — впервые все участники завоевали золотые награды. И это было бы невозможно без вклада столичных ребят. Современная биология тесно связана с другими естественными науками, сама область является одной из ключевых и быстроразвивающихся. Поэтому успех ребят на олимпиадах, в школе и дальнейшей учебе позволит москвичам в будущем стать специалистами, востребованными в мегаполисе, — отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Международная химическая олимпиада проходила с 10 по 18 июля в онлайн-формате, в ней участвовали 300 школьников из 84 стран. Золотые медали в этом соревновании получили москвичи Артем Гуляев, выпускник школы «Летово», и Виктор Кошлань, выпускник школы Центра педагогического мастерства. Вместе с ними в команде были школьники из Саранска и Казани, всего на счету россиян четыре золотые медали, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне, 18 июля, стало известно, что столичные школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по физике.