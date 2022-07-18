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Два школьника из Москвы получили золото на Международной олимпиаде по физике

Елена Самойлова
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Два школьника из Москвы получили золото на Международной олимпиаде по физике
Фото: pixabay.com

Столичные школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по физике. Об этом сообщили в понедельник, 18 июля, на официальном сайте мэра Москвы.

Организатором соревнований выступала Швейцария. Олимпиада проводилась дистанционно с 10 по 17 июля, в ней приняли участие школьники из 75 стран мира. Состязание состояло из двух этапов, каждый из них длился пять часов. Теоретический тур был посвящен решению задач из разных разделов физики, а экспериментальный этап в этом году смоделировали на компьютерах, а не в лабораториях.

Победителями стали выпускники московских образовательных учреждений: Илья Гладышев из лицея «Вторая школа» и Даниил Рынкевич из школы Центра педагогического мастерства. На сайте отметили, что всего российские школьники завоевали пять золотых медалей.

Еще один выпускник лицея «Вторая школа» Денис Мустафин стал серебряным призером 63-й Международной математической олимпиады, об этом стало известно 16 июля.

До этого сообщалось, что ученики московских школ получили 16 медалей на Европейской географической олимпиаде, которая проходила с 24 по 30 июня в онлайн-формате. Обучающиеся проходили три испытания на английском языке: письменный и мультимедийный тесты, а также полевой тур. Кроме того, они приняли участие в конкурсе научных постеров «Инновационный способ использования компоста» и культурной презентации.

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