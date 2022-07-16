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Школьник из Москвы получил серебро на Международной математической олимпиаде

Георгий Соланович
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Школьник из Москвы получил серебро на Международной математической олимпиаде
Фото: Pixabay

Выпускник столичного лицея «Вторая школа» Денис Мустафин стал серебряным призером 63-й Международной математической олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 16 июля.

Соревнование проводилось с 10 по 16 июля. Организатором выступала Норвегия. В олимпиаде принимали участие школьники из более чем 100 стран мира. Им предложили решить в общей сложности шесть задач — по три в каждом туре. На выполнение одного тура отводилось 4,5 часа.

— Российская команда начала подготовку к олимпиаде в июле прошлого года. Для участия в состязании из 40 претендентов отобрали шесть школьников. В итоге все они удостоились наград. Всего на счету россиян три золота и три серебра, — передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что ученики московских школ получили 16 медалей на Европейской географической олимпиаде, которая проходила с 24 по 30 июня в онлайн-формате. Обучающиеся проходили три испытания на английском языке: письменный и мультимедийный тесты, а также полевой тур. Кроме того, они приняли участие в конкурсе научных постеров «Инновационный способ использования компоста» и культурной презентации.

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