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Школьники из Москвы получили 16 медалей на Европейской географической олимпиаде

Георгий Соланович
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Школьники из Москвы получили 16 медалей на Европейской географической олимпиаде
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ученики московских школ получили 16 медалей на Европейской географической олимпиаде, которая проходила с 24 по 30 июня в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 1 июля.

Организатором олимпиады выступала Сербия. Школьники проходили три испытания на английском языке: письменный и мультимедийный тесты, а также полевой тур. Кроме того, обучающиеся приняли участие в конкурсе научных постеров «Инновационный способ использования компоста» и культурной презентации.

Россию представлял 21 участник в двух возрастных категориях — от 16 до 19 лет и от 12 до 15 лет. Школьники получили четыре золота, девять серебряных и восемь бронзовых медалей.

— Золотом отмечены Иван Михайлов из школы № 1502 «Энергия» и Ян Некрашевич из школы «Летово». Серебряными медалями награждены выпускники Тимофей Морозов из школы № 171, Арсений Чугин из школы «Интеллектуал», Антонина Кулапова из лицея НИУ ВШЭ, Александр Тайманов из школы № 1236 имени Милашенкова, Павел Жуков из школы Центра педагогического мастерства, Илия Конь из Международной школы завтрашнего дня, Ангелина Попова из Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» и Егор Грачев из школы № 1502 «Энергия», — отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Бронзовые медали получили Тихон Пуляев из Московской гимназии на Юго-Западе № 1543, Данила Гаврилов из школы № 2129 имени Героя Советского Союза Романова, ученик школы № 171 Артур Ребийяр, Зачерия Сахтарьек из школы «Интеллектуал», а также Максим Иванов и Владислав Зайцев из школы Центра педагогического мастерства.

Недавно в столице прошел ежегодный парад кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений». Почти три тысячи кадет в парадной форме прошли торжественным маршем по Поклонной горе перед ветеранами, Героями России и Советского Союза, услышали напутствия и поздравления от мэра Москвы.

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