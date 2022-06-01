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ГТО, музеи, киберспорт: московские кадеты завершили учебный год парадом

Марьяна Шевцова
Общество
ГТО, музеи, киберспорт: московские кадеты завершили учебный год парадом
Фото: Максим Аносов

Недавно в столице прошел ежегодный парад кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений». Почти три тысячи кадет в парадной форме прошли торжественным маршем по Поклонной горе перед ветеранами, Героями России и Советского Союза, услышали напутствия и поздравления от мэра Москвы.

— Для всех столичных кадет возвращение на Поклонную гору в этом году, после двухлетнего перерыва, стало особым событием. В торжественном марше приняли участие почти три тысячи учеников кадетских классов. Предварительный состав парадных расчетов сформировали еще зимой из ребят, показавших лучшие результаты в индивидуальной строевой подготовке. После этого кадеты ответственно тренировались в своих образовательных организациях, а затем несколько дней репетировали на Поклонной горе. И сегодня юноши и девушки в форме в очередной раз продемонстрировали отличную дисциплину и выдержку, проявили себя достойными продолжателями дела Петра Великого и других выдающихся личностей, — сказал директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

Но жизнь московских кадет — это не только марши и парады. Ее главная составляющая — образование и всестороннее развитие. Ежедневно свыше 27 тысяч юношей и девушек в форме, как и все остальные школьники, приходят на уроки, изучают новые темы, пишут сочинения и контрольные. И стандартной программой они не ограничиваются.

Спортивные достижения и профподготовка

Многие ребята во время учебы в школе получают спортивные разряды, а некоторые даже становятся мастерами спорта. А демонстрационный экзамен по военной подготовке сдали более 5,5 тысячи восьмиклассников. Кроме того, почти девять тысяч кадет получили знаки отличия за выполнение нормативов ГТО в этом учебном году.

В тесной связи со строевой подготовкой находится подготовка физическая. Она тоже оценивается — в рамках Спартакиады кадет. Все учащиеся кадетских классов в течение учебного года могут выполнить нормативы комплекса ГТО, заслужить золотой, серебряный или бронзовый знак отличия и получить баллы.

Несмотря на название, спартакиада не ограничивается спортом. В этом учебном году в программу первого этапа вошли киберспортивный «Турнир Победы» и мини-турниры по отдельным дисциплинам компьютерного спорта, онлайн-турниры по интернет-грамотности и городской фестиваль «Духовные скрепы Отечества», в рамках которого кадеты участвуют в разнообразных образовательных активностях в музеях и библиотеках.

Команды кадет, лучше всего показавшие себя на первом этапе, в мае отправились в оздоровительно-образовательный центр «Патриот», где для них была подготовлена расширенная спортивная программа. Кроме того, ребята смогли продемонстрировать навыки доврачебной помощи в экстремальных ситуациях.

Все этапы спартакиады оценивала судейская комиссия, а лучшие команды получат кубки и медали Московского центра «Патриот. Спорт». Список победителей и призеров этого учебного года можно найти на сайте центра.

Навыки в области компьютерных технологий кадеты демонстрируют не только на киберспортивных матчах, но и непосредственно в процессе разработки программ и работе с информационными ресурсами. Для этого существует хакатон «История Отечества. Военные аспекты». Его участники создают программные и мультимедийные продукты на исторические темы. Это могут быть мобильные приложения, сайты, коды, алгоритмы и любые другие решения, раскрывающие тему хакатона. За учебный год в пяти хакатонах, проведенных Московским центром «Патриот. Спорт», приняли участие команды кадет из более чем 130 образовательных организаций. Финальный шестой хакатон проходит прямо сейчас. В нем участвуют команды 20 школ — победители и призеры прошедших этапов.

Интерактивная история и молодое искусство

На форуме кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», прошедшем в феврале, был дан старт новому проекту — «День кадет на ВДНХ». Более пяти тысяч кадет посетили экскурсии, викторины, квесты и разнообразные образовательные мероприятия в музеях ВДНХ. Проект продолжится в новом учебном году.

Кроме того, более семи тысяч кадет столицы с сентября 2022 года приняли участие в постоянном совместном проекте Московского центра «Патриот. Спорт» и Музея Победы «Историческое путешествие». Дети посещали экскурсии и отвечали на вопросы интерактивной викторины, посвященной малоизвестным страницам истории Великой Отечественной войны и роли различных родов войск в военных конфликтах XX и XXI века, а также выполняли творческие задания.

Искусство и творчество присутствуют в жизни кадет постоянно. Более девяти тысяч кадет и юнармейцев в этом году стали участниками фестиваля-конкурса «Тебе, столица, наши юные таланты!». Они продемонстрировали высокий уровень мастерства в музыкальном, хореографическом, театральном, фото- и видеоискусстве, снимали документальные фильмы, исполняли отрывки из литературных произведений и даже готовили оригинальные экскурсионные программы. Главным условием конкурса было патриотическое содержание произведений, и все участники посвятили свои юные таланты Родине — и, конечно, ее столице. В итоге жюри выбрало 496 победителей.

Из школы — в профессию

Порядка 80 процентов выпускников кадетских классов в итоге поступают в вузы, в том числе различных силовых министерств и ведомств. Помогают им в этом не только знания, полученные в школе, но и результаты независимой оценки качества образования — предпрофессионального экзамена. В этом году он проходит в рамках конкурса межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал».

— Уже в шестом классе я точно знал, что стану кадетом. Я собираюсь поступать в Военный университет Министерства обороны России на факультет военно-политической работы и журналистики. Но даже независимо от этого, кадетское образование дает множество знаний и навыков, которые пригодятся в будущей жизни. Я очень доволен учебой: не представляю, что было бы, если бы я не пошел в кадетский класс. У нас постоянно проходят сборы, походы, мы много путешествуем по стране, а я всегда мечтал лучше узнать свою Родину, — рассказал ученик 10 «К» класса школы № 709 Дмитрий Селедцов.

«Кадетский класс» — отдельная номинация конкурса. Она подразделяется на семь направлений: защита от чрезвычайных ситуаций, защита прав потребителей и благополучия человека, государственное и муниципальное управление, госбезопасность и внешняя политика, внутренняя безопасность государства, современное вооружение и техника, а также госслужба казачества. Знания и навыки по этим направлениям кадеты получают на профориентационных мероприятиях в ключевых вузах столицы. Они проходят в течение учебного года в рамках взаимодействия кадетских классов с партнерами — государственными министерствами и ведомствами, среди которых МЧС, Роспотребнадзор, ФСБ, МИД, МВД, Минюст, ФСО, а также Сухопутные и Ракетные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот Вооруженных Сил Российской Федерации.

Победители и призеры конкурса, который проходит в формате тестирования или кейс-чемпионата, смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ от вузов-партнеров, которых уже более 20

Поклонная гора Кадеты Профессии
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