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Disney показал трейлер «Русалочки» с темнокожей главной героиней

Егор Провоторов
Общество
Disney показал трейлер «Русалочки» с темнокожей главной героиней
Фото: shutterstock

Американская киностудия Disney показала зрителям первый трейлер киноадаптации «Русалочки» в рамках мероприятия D23, созданного для анонсов новых проектов студии. Главную роль в картине исполнит актриса афроамериканского происхождения Холли Бэйли.

Сюжет киноленты будет повторять оригинальную историю, в которой русалочка Ариэль влюбляется в принца Эрика, после чего соглашается на сделку главной злодейки проекта Урсулы, теряя свой голос, пишет ФАН.

Известно, что режиссером картины стал Роб Маршалл. Главные роли в этом кино также достались Хавьеру Бардему, Джоне Хауэр-Кинг, Мелиссе Маккарти, Джуду Акувидике, Номе Думезвини и другим. Премьерный показ киноленты запланирован на май следующего года.

В начале августа в возрасте 95 лет скончалась американская актриса Пэт Кэррол, которая озвучила ведьму Урсулу в оригинальном мультфильме «Русалочка» 1989 года. Отмечается, что артистка долгое время лечилась от пневмонии. Она умерла в своем доме на мысе Кейп-Код, штат Массачусетс.

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