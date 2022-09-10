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Терапевт рассказал о связи герпеса с хроническими болезнями организма

Егор Провоторов
Общество
Терапевт рассказал о связи герпеса с хроническими болезнями организма
Фото: Pixabay

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал журналистам, что герпес на губах может способствовать снижению иммунитета и возникновению вирусных и бактериальных инфекций, перерастающих в хроническую форму.

В интервью изданию URA.RU специалист подчеркнул, что герпес является вирусом, который напрямую влияет на иммунную систему и воздействует на организм человека в-целом.

— Болезни могут перейти в хронические тонзиллит, фарингит, ларингит, хронические воспалительные заболевания дыхательных путей. Это уже причинно-следственные связи. Вариантов много. Главное, что из-за герпеса страдает иммунитет, а из этого уже идут остальные последствия, — рассказал собеседник издания.

По словам Лишина, некоторые люди чаще страдают от этого вируса из-за непрерывного сна или питания, а также стрессов. В некоторых случаях на возникновение герпетических высыпаний может влиять аллергия.

В конце июля кембриджские ученые заявили, что герпес появился 5 тысяч лет назад, еще в бронзовом веке из-за поцелуев. Исследователи изучили образцы ДНК трех тысяч археологических раскопок. Самые древние останки были найдены в Уральских горах, их возраст — 1500 лет. Анализ ДНК позволил найти схожесть между древним герпесом и его современными вариантами.

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