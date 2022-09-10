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Государственный театр «Модерн» открыл 35-й сезон спектаклем «Леонардо»

Сергей Шахиджанян
Город
Государственный театр «Модерн» открыл 35-й сезон спектаклем «Леонардо»
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Спартаковская улица, 9с1 Карта всех событий

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов провел открытую репетицию и официально открыл 35-й театральный сезон.

Зрители увидели пока еще черновой вариант спектакля «Леонардо», посвященный великому художнику, инженеру, изобретателю, гению эпохи Возрождения Леонардо Да Винчи. Премьера запланирована на 17 октября, билеты уже в продаже.

На роль великого Леонардо в театр пришел заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Бозин — звезда театра Виктюка (по совпадению театры находятся по соседству). Несмотря на то что это репетиция, на нее можно было купить билеты, и все желающие могли увидеть, «из какого сора» рождается спектакль, — начало было в 12:00 10 сентября.

Ироничные реплики Грымова иногда смущали публику, но на то оно и закулисье — все «без купюр». По окончании Грымов сообщил, что спектакль — второй в задуманной им трилогии Антихрист и Христос (первый — «Петр» о реформаторе Петре I), третий — «Иуда» — зрители увидят в конце сезона.

Также он объявил, что планирует открыть первое в столице театральное радио — конечно же, под названием «Модерн». Вещать оно, как планирует Грымов, будет в интернете круглосуточно, уже подобран музыкальный редактор. Режиссер также поздравил двух актрис театра Надежду Меньшову и Марию Орлову.

Первая проработала в «Модерне» 25 лет, а вторая — 20. К юбилею они получили в подарок смарт-часы.

Также коллективу был представлен новый директор театра. Им стал Павел Нестратов, более 10 лет проработавший в театре «Новый балет».

Он радостно сообщил актерам о повышении зарплат и о том, что посещаемость театра побила новые рекорды. Впрочем, полный зал на открытой репетиции был самым наглядным тому подтверждением.

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