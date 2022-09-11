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Колин Фаррелл и Кейт Бланшет стали лучшими актерами Венецианского кинофестиваля

Егор Провоторов
Общество
Колин Фаррелл и Кейт Бланшет стали лучшими актерами Венецианского кинофестиваля
италия, венеция / Фото: pixabay.com/ru

Австралийская актриса Кейт Бланшетт и ирландский артист Колин Фаррелл названы лучшими исполнителями женской и мужской ролей соответственно по итогам 79-го Венецианского кинофестиваля, который завершился в субботу, 10 сентября, на острове Лидо в километре от итальянского города.

Организаторы вручили актерам Кубки Вольпи, покорив международное жюри биеннале во главе с американской актрисой Джулианной Мур. Бланшетт признали достойной высокой награды за работу в картине Тодда Филда «Тар», а Фаррелла — за роль в трагикомедии Мартина Макдонны «Банши Инишерина», пишет газета «Известия».

В марте появилась информация, что британский режиссер Гай Ричи может снять сериальную версию своей картины «Джентльмены» для стримингового сервиса Netflix. Сейчас он ведет переговоры с платформой. Уже готов сценарий пилотного эпизода. Известно, что постановщик может снять два первых эпизода и в дальнейшем будет выступать в качестве исполнительного продюсера.

Фильм об уходящем из бизнеса наркоторговце «Джентльмены» вышел в 2019 году, в нем снялись Мэттью Макконахи, Мишель Докери, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Хью Грант.

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