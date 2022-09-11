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Власти Греции в два раза повысили стоимость «золотой визы»

Егор Провоторов
В мире
Власти Греции в два раза повысили стоимость «золотой визы»
Фото: Pixabay

Стоимость «золотой визы» для зарубежных инвесторов, дающая им возможность получать при покупке недвижимости вид на жительство, вырастет в Греции до 500 тысяч евро. Об этом в субботу, 10 сентября, объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на 86-й Салоникской международной выставке с речью по экономической программе правительства.

По словам политика, повышение цен на такую визу сделано с целью увеличения доступности недвижимости для местных жителей, пишет ТАСС.

Мицотакис также сообщил, что государство будет предлагать свои простаивающие активы частным застройщикам. По словам главы греческого правительства, половина подобных помещений будет сдана в аренду за невысокую плату новым арендаторам, а другие будут использоваться в коммерческих целях частными лицами.

В 2021 году программа выдачи «золотой визы» с покупкой недвижимости минимальной стоимостью в 250 тысяч евро привела к продажам в Греции чуть более тысячи объектов.

В конце августа стало известно, что правительства Португалии, Греции и Кипра не поддержали запрет Евросоюза на выдачу виз для граждан России.

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