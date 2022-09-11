Скончался актер из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин

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На 73 году ушел из жизни актер Владимир Таныгин. Он известен ролями в сериале «Глухарь», мини-сериале «Случай в аэропорту» и другими. Об этом сообщили в пресс-службе Вологодского драматического театра.

— Дорогие друзья! Сегодня (10 сентября — прим. «ВМ») не стало замечательного человека, блистательного актера, Заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина, — говорится в сообщении.

В связи с кончиной Таныгина актеры театра выразили соболезнования родным и близким артиста. Прощание состоится 13 сентября в Вологде, передает пресс-служба.

Владимир Таныгин родился в 1950 году в Душанбе. В 1971 году началась его карьера актера. Он начинал с ролей в Душанбинском русском театре имени Маяковского. Затем перешел в труппу Оренбургского драмтеатра. Работа в Вологодском драмтеатре началась для него в 2000 году.

Его карьера в театре продлилась более 45 лет. За это время актер принял участие более чем в 40 постановках, где сыграл роль Клеанта в «Тартюфе», Мераба в «Невесте из Имеретии», призрака отца в «Гамлете», Герцога Йоркского в «Ричарде II» и так далее.