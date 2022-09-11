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Минобороны: ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Изюмом

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Изюмом
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео, где показана работа штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе поддержки подразделения Изюмско-Балаклейской группировки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 11 сентября.

— Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ, — говорится в сообщении.

Видео: Минобороны РФ

На кадрах виден процесс подготовки самолетов к вылету. По его завершении экипаж вылетает на место дислокации украинских войск и совершает удар. После атаки самолеты возвращаются на базу. Отмечается, что в результате вылета были уничтожены замаскированные позиции и бронированная техника ВСУ, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что танкисты Вооруженных сил России подбили два украинских танка и один бронетранспортер М-113 американского производства, который был эвакуирован в качестве боевого трофея. Экипажи танков Т-90 Южного военного округа в ходе отражения контрнаступления украинских сил на южном направлении спецоперации подавили огнем и уничтожили противника, предпринявшего попытку прорыва российской обороны.

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