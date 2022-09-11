Краснокнижную ласку заметили в природно-историческом парке «Измайлово»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

Специалисты Мосприроды обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово» ласку, которая занесена в Красную книгу Москвы. Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

В Красную книгу животное занесено под третьей категорией редкости. Ласка дважды в год меняет окраску шубки, что позволяет ей маскироваться и оставаться незамеченной. В теплое время года она имеет коричневый окрас, а зимой — белоснежный.

Отмечается, что специалисты Мосприроды в этом году видели ласок в природно-исторических парках «Битцевский лес», «Косинский», комплексном заказнике «Зеленоградский» и других территориях. Они напомнили, что ласка — дикое животное, горожанам не стоит их гладить, а также пытаться поймать, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 августа сообщалось, что специалисты Мосприроды каждый год проводят учет животных, которые обитают на всех подведомственных природных территориях. При этом особое внимание они уделяют наблюдению за представителями Красной книги Москвы.