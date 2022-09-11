Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Краснокнижную ласку заметили в природно-историческом парке «Измайлово»

Александр Афонин
Город
Краснокнижную ласку заметили в природно-историческом парке «Измайлово»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

Специалисты Мосприроды обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово» ласку, которая занесена в Красную книгу Москвы. Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

В Красную книгу животное занесено под третьей категорией редкости. Ласка дважды в год меняет окраску шубки, что позволяет ей маскироваться и оставаться незамеченной. В теплое время года она имеет коричневый окрас, а зимой — белоснежный.

Отмечается, что специалисты Мосприроды в этом году видели ласок в природно-исторических парках «Битцевский лес», «Косинский», комплексном заказнике «Зеленоградский» и других территориях. Они напомнили, что ласка — дикое животное, горожанам не стоит их гладить, а также пытаться поймать, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 августа сообщалось, что специалисты Мосприроды каждый год проводят учет животных, которые обитают на всех подведомственных природных территориях. При этом особое внимание они уделяют наблюдению за представителями Красной книги Москвы.

Красная книга Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте