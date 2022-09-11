Bloomberg: Британия рискует оказаться посмешищем из-за Трасс

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С приходом к власти в Великобритании нового премьер-министра Лиз Трасс страна рискует не справиться с чередой сложных кризисов. Такое мнение озвучил бывший главный редактор Daily Telegraph и London Evening Standard, обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.

— Сегодня восхождение Лиз Трасс на Даунинг-стрит на фоне почти обрушившегося фунта стерлингов и перспективы промышленной и социальной зимы недовольства представляет собой исторический момент. Британии грозит серьезная опасность стать не просто униженной, а, что еще хуже, посмешищем, — сказал автор.

При этом Хастингс привел данные опросов в правящей Консервативной партии, которые показывают, что ее рядовые члены предпочли бы остаться с предыдущим премьером Борисом Джонсоном.

Также он передал слова колумниста и бывшего члена парламента от Тори Мэтью Пэррис, который проходил политическую стажировку в штабе премьер-министра Маргарет Тэтчер. Тот жестко отозвался о новом премьер-министре, назвав Трасс сумасшедшей. Пэррис упрекнул ее в отсутствии убеждений, завышенной самооценке, а также в непрофессиональном поведении.

— С тех пор как в прошлом году Джонсон сделал ее министром иностранных дел, она продемонстрировала больше мастерства в фотосъемке, чем в решении серьезных вопросов. Высокопоставленный офицер Вооруженных сил, побывавший с ней за границей, отмечает, что она предпочла, чтобы ее сопровождали представители СМИ и личные советники, а не эксперты Министерства иностранных дел, — заявил Хастингс.

По его мнению, Трасс старается равняться на Маргарет Тэтчер и стать новой Железной леди, передает РИА Новости. Однако Тэтчер осторожно продумывала каждый политический шаг, а Трасс только бросается агрессивными высказываниями, подчеркнул обозреватель.

Накануне стало известно, что Трасс в прошлом призывала отменить монархию на территории островного государства и выступала за использование ядерного оружия.