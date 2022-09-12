ФСБ сообщила о пресечении терактов против властей Херсонской области и Крыма

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили серию диверсионно-террористических актов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 12 сентября.

— В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым, — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, теракты были подготовлены Службой безопасности Украины (СБУ). В ходе проведенных работ специалисты установили и задержали исполнителей диверсий, а также изъяли средства выполнения преступлений и определили каналы связи, передает РИА Новости.

26 августа сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности в Курске задержали агента украинской разведки, подозреваемого в сборе и передаче сведений об объектах Минобороны. В доме подозреваемого были найдены спецсредства, переданные украинской разведкой, литература по снайперской подготовке, партизанской войне, выживанию и диверсионной работе.