Общественная стоянка появилась на месте незаконной парковки в Молжаниновском районе Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, 1-я Сестрорецкая улица Карта всех событий

Сотрудники столичной Госинспекции в ходе мониторинга севера Москвы обнаружили факт самозахвата земельного участка, площадь которого составила порядка 800 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 12 сентября.

— На 1-й Сестрорецкой улице на огороженной металлическим забором территории функционировала парковка для определенного круга лиц. Также в границах участка находились два металлических бокса общей площадью более тридцати квадратных метров, — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В ходе проверки специалисты выявили, что ограждения и постройки были установлены без разрешительной документации. Кроме того, участок расположился на улично-дорожной сети, где запрещено возведение каких-либо объектов. Данные факты подтвердили, что расположившаяся там автостоянка организована незаконно.

На данный момент нарушение устранено. В процессе работ были демонтированы ограждения и постройки, а парковка приобрела статус общественной.