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Появилось видео с урока в столичном бассейне, на котором неожиданно умерла школьница

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео с урока в столичном бассейне, на котором неожиданно умерла школьница
Фото: Вечерняя Москва

Школьница утонула в бассейне в Москве. В распоряжении редакции «Вечерней Москвы» появилось видео с места инцидента.

По предварительным данным, девочке стало плохо во время тренировочного заплыва. В социальных сетях пишут, что у девочки были проблемы с сердцем, но, по информации «ВМ», у ребенка была справка для посещения бассейна.

Видео: Вечерняя Москва

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, надзорное ведомство поставило ход и результаты процессуальной проверки на контроль.

Ранее сообщалось, что девочке, которая утонула в бассейне, стало плохо еще до тренировки.

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