Появилось видео с урока в столичном бассейне, на котором неожиданно умерла школьница

Школьница утонула в бассейне в Москве. В распоряжении редакции «Вечерней Москвы» появилось видео с места инцидента.
По предварительным данным, девочке стало плохо во время тренировочного заплыва. В социальных сетях пишут, что у девочки были проблемы с сердцем, но, по информации «ВМ», у ребенка была справка для посещения бассейна.
По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, надзорное ведомство поставило ход и результаты процессуальной проверки на контроль.
Ранее сообщалось, что девочке, которая утонула в бассейне, стало плохо еще до тренировки.