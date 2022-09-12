Уголовное дело возбудили по факту пожара на квесте, в котором пострадало шесть человек

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Россия, Москва, Новохохловская улица Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на юго-востоке столицы, в котором пострадали четыре ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 12 сентября.

В результате пожара термические ожоги получили двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних участников в возрасте 14 и 15 лет.

По ее словам, по результатам доследственной проверки Лефортовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 11 сентября, в воскресенье. Во время игрового квеста в помещении на улице Новохохловской произошло возгорание. По предварительным данным, причиной стало неаккуратное использование небольшого газового баллона.

В результате происшествия пострадали двое сотрудников, которые проводили квест, а также четверо детей в возрасте от 14 до 15 лет. Все потерпевшие получили термические ожоги.