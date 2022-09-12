Уролог рассказал, какие болезни могут обостриться осенью

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Осень — период обострения хронических заболеваний, в том числе таких опасных, как цистит и простатит. Врач-уролог, андролог Владимир Степанов объяснил, почему так происходит, и обозначил основные правила сохранения здоровья осенью.

Врач отметил, что осенью многие заболевают, потому что продолжают ходить в легкой обуви. Кроме того, в мегаполисе, когда люди выходят из автомобиля или общественного транспорта и направляются в здание или теплое метро, они часто не замечают холода.

— А вот если немного постоять на остановке или выйти из автомобиля налегке и с кем-то побеседовать, все это может аукнуться серьезным воспалительным заболеванием или обострением хронических заболеваний, таких как простатит (у мужчин) и цистит (у женщин), — объяснил Степанов в комментарии Общественной Службе Новостей.

Специалист указал на еще одну зону, которую нужно стараться беречь от охлаждения, — поясницу. Переохлаждение поясничной области может приводить к пиелонефритам. Кроме того, в осенний период люди часто болеют ОРВИ, добавил Степанов.

Большинство мужчин даже не подозревают о том, что на фоне высокого либидо и отсутствия болевых ощущений в организме часто развиваются тяжелые патологии, которые дают о себе знать внезапно и в любом возрасте. Об этом сообщил уролог-андролог Константин Антонов.