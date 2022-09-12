Более 200 тысяч москвичей посетили фестиваль «Город неравнодушных»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В праздничные выходные на набережной Парка Горького состоялся фестиваль «Город неравнодушных», площадку мероприятия поделили на четыре тематические зоны для посетителей всех возрастов и интересов. На входе гостям вручали «Паспорт жителя города неравнодушных»: за посещение каждой из зон и участие в активностях в него ставили печати, которые можно было обменять на сувенир.

— Парк Горького стал местом встречи волонтеров, молодежи, некоммерческих организаций. Эти два дня стали зарядом огромного вдохновения для всех, кто делает добрые дела. Спасибо артистам, спикерам — всем, кто подарил столице этот праздник! — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Оба фестивальных дня открывались «Зарядкой с чемпионом». В субботу укрепляли иммунитет с чемпионом мира по боксу Григорием Дроздом, а в воскресенье — с двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной.

Для гостей фестиваля подготовили программу в двух тематических шатрах — «Мир» и «Счастье». В первом свыше трех тысяч москвичей ежедневно могли попробовать себя в ораторском искусстве проекта «ДеБатл», стендапе проекта «Stand Up Лига», послушать лекции от именитых экспертов, принять участие в мастер-классах, а также пройти квиз «Город памяти».

В шатре «Счастье» проект «ВРаботе» провел цикл игрового трудоустройства, необычные карьерные консультации, в том числе с графологами, нумерологами и психологами, стенд-сессию с работодателями, среди которых были Сбер, РЖД, КРОК, МТС, аэропорт Домодедово и другие.

Зона «Арт-берег» у Крымского моста объединила творческие коллективы. Молодые артисты из проекта #НаРайоне сразились во фристайл-батле, а также проект предоставил возможность молодежи принять участие в танцевальной игре Just Dance, лучшие участники которой выступили в ходе вечерней программы на большой сцене.

«Город неравнодушных» посетили представители Донецкой и Луганской народных республик, которые 10 сентября приняли участие в панельной дискуссии в шатре «Мир» в формате открытого диалога при участии активистов проекта «Город героев Москва», а темами обсуждения стали истинный патриотизм, история, героические поступки.

В мероприятиях в честь Дня города на Тверской улице также принял участие мэр города Сергей Собянин. Он поздравил жителей с 875-летием столицы. Москвичи в свою очередь поблагодарили главу города за организацию события и за преображение города в целом.