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Собянин принял участие в фестивале «День города» на Тверской улице

Георгий Соланович
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Собянин принял участие в фестивале «День города» на Тверской улице
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в мероприятиях в честь Дня города на Тверской улице и вновь поздравил жителей с 875-летием города.

— Я надеюсь, что вам понравился праздник, который организаторы сделали. Вкладывали душу, — сказал глава города.

Москвичи в свою очередь поблагодарили мэра за организацию праздника и за преображение города в целом. Жители в том числе отметили реализацию транспортных проектов в своих районах.

Отдельные слова благодарности прозвучали в связи с открытием участка Северо-Восточной хорды (СВХ). Собянин напомнил, что над проектом СВХ власти работали много лет, на данный момент он полностью завершен, передает агентство городских новостей «Москва».

10 сентября президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.

Путин и Собянин связывались со строителями из концертного зала «Зарядье», где проходил концерт в честь Дня города Москвы.

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