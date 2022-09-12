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Карьерный консультант дала советы студентам по поиску работы

Ирина Игнатенко
Общество
Карьерный консультант дала советы студентам по поиску работы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти половина студентов сразу после выпуска из университета рассчитывает получить работу с достойной зарплатой. Если во время обучения студент позаботится о своем будущем, то после окончания вуза у него не возникнет проблем с трудоустройством. Об этом рассказала психолог и карьерный консультант Анна Мухина.

Она отметила, что важно получить профессиональный опыт еще во время обучения в вузе. Можно хорошо зарекомендовать себя на практике и в дальнейшем получить предложение о работе.

Она отметила, что составление первого резюме — важная вещь.

— Можно даже обратиться к специалисту, чтобы это было сделано грамотно. Пока нет опыта работы, желательно получать какую-то практику во время учебы и вписать ее в резюме. Также в резюме можно вписать темы курсовых и дипломов. Кроме этого, хорошо, если студент участвовал в каких-либо волонтерских или творческих проектах. Это показывает его социальную активность и гражданскую позицию, — добавила Мухина в комментарии «Радио 1».

По ее словам, на собеседовании прежде всего работодатель будет оценивать заинтересованность студентов в работе и мотивированность развиваться в компании.

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