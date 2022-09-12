875 мероприятий в честь Дня города прошло в центрах московского долголетия

Фото: Департамент труда и социальной защиты г.Москвы

Все выходные жители столицы отмечали день рождения любимого города. В центрах московского долголетия представители старшего поколения провели 875 мероприятий, посвященных любимой столице.

На протяжении трех дней во всех центрах проходили яркие мероприятия: творческие выставки, открытые клубные встречи и концертные программы. Активисты центров говорили о Москве, делились своими историями о любимом городе и от всего сердца поздравляли столицу с днем рождения. Всего за три дня в центрах московского долголетия прошли 875 праздничных мероприятий.

Так, например, в ЦМД «Таганский» состоялась творческая выставка «Москва в сердце моем». Посетители собрали свои лучшие творческие работы, посвященные столице и украсили ими любимый клубный центр. В каждую работу была вложена частичка души. Также гости центра пели в караоке песни о Москве, рисовали акварелью город и любовались выставкой картин «Любимая Москва» от клуба «Творчество».

Центр московского долголетия «Текстильщики» порадовал гостей насыщенной праздничной программой: ярким концертом, творческим пленэром, дружеским чаепитием и просмотром фильма «Весь мир в глазах твоих».

— 18 режиссеров, 18 новелл, 18 смешных романтических и трогательных историй о Москве – все это объединилось в кинокартине «Весь мир в глазах твоих». Сюжет каждой пятиминутной короткометражки в ней – законченное кинопроизведение, яркий кусочек из жизни столицы, рассказывающий об отношениях между людьми, о встречах, расставаниях, утратах и обретениях. Главный герой, объединяющий новеллы в единый фильм, – это, конечно же, город Москва. Наши гости с удовольствием присоединились к просмотру, после поделились своими впечатлениями, личными историями о родной и любимой столице, — рассказала о мероприятии руководитель ЦМД «Текстильщики» Лариса Данькова.

Также в честь праздника спортсмены центра провели праздничный турнир по настольному теннису. Победителями стали активисты центра Олег Графов, Валерий Клевцов и Зураб Сартания.

Интеллектуальные мероприятия прошли в центрах московского долголетия Северо-Восточного округа. В ЦМД «Северный», «Бабушкинский» и «Марьина Роща» состоялся марафон интеллектуальных квизов. Активисты центров ответили на вопросы по истории и творчеству. Главной темой стала Москва.

Также в преддверии праздника был проведён конкурс «Лучший город Земли!» на самое необычное поздравление среди участников центров московского долголетия. Очень много добрых слов было адресовано городу, каждый центр определял лучшее поздравление, после чего жюри выбрали победителей!

Активистка ЦМД «Сокольники» Элуиза Тесменицкая заняла первое место, Екатерина Шнейдер из ЦМД «Чертаново Центральное» стала серебряным призером конкурса. Почетное третье место разделили между собой активисты центра «Косино» Елена и Борис Пантелеевы и участник клубного пространства «Мещанский» Александр Щедров.

Награждение победителей состоялось в Центре московского долголетия «Выхино» на праздничном концерте. Центры московского долголетия от всего сердца поздравляют столицу с днем рождения!